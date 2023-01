Polícia Militar prende homem com drogas e armas em Três Rios

Policiais militares prenderam no domingo, dia 1º, depois de uma denúncia anônima, um homem, de 44 anos, por posse ilegal de arma e tráfico de drogas na Rua Tiradentes, no bairro Cantagalo em Três Rios.

Os agentes apreenderam duas pistolas, oito rádios de comunicação, 70 buchas de maconha, um coldre, um telefone celular e R$ 120,00. Os policiais foram até o local e o suspeito ao perceber a presença dos agentes jogou as armas, uma delas com carregador alongado, no meio do mato.

Ao ser abordado, o homem confessou que tinha droga e os equipamentos de comunicação em casa. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia, de Três Rios. Foto: Polícia Militar