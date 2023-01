PRF resgata preguiça na BR-101, no bairro Taquari em Paraty

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal resgatou, no início da tarde deste domingo, dia 1º, uma preguiça que estava atravessando a BR-101 (Rio-Santos) em Paraty.

Os policiais que estavam em ronda observaram o animal na faixa de rodagem no km 552, no bairro Taquari. O animal foi resgatado e deixado em uma árvore nas proximidades do local onde foi encontrado.

Segundo a PRF, animais como este são comuns na região da Costa Verde e muitos são resgatados pelas equipes e por órgão ambientais. Quando estão feridos, são enviados a centros de tratamento em Angra dos Reis e Mangaratiba. (Foto: Divulgação / PRF)