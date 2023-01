Volta Redonda: virada do Ano Novo sem reclamações de motos barulhentas

Nos últimos dias, operações de combate aos “rolezinhos” foram realizadas pelas forças de segurança do município

A Central de Atendimento Único (CAU) da Prefeitura de Volta Redonda não recebeu nenhuma ligação de reclamação sobre motos barulhentas na virada do ano, entre a noite de sábado (31) e a madrugada de domingo (1º). É a primeira vez, depois de um longo período, que o setor responsável por prestar atendimento aos números 153 (Guarda Municipal), 156 (PMVR), 199 (Defesa Civil), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil) fica sem receber ligações sobre o transtorno.

Nos últimos dias, o setor de inteligência da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), em trabalho integrado com a Polícia Civil e a Polícia Militar, promoveu ações de combate aos chamados “rolezinhos” – passeios feitos por grupos em motos barulhentas, principalmente pela madrugada. Doze motos e cinco carros foram recolhidos durante as operações.

Durante o Natal do ano passado, 85 ligações foram recebidas reclamando sobre o “rolezinho” na madrugada de domingo (25), geralmente marcados por redes sociais. Sete motocicletas que estariam envolvidas foram encontradas no bairro Vale Verde, no Complexo Vila Brasília, todas sem placas.

“Vencemos uma batalha. Parabéns a todos os profissionais da Segurança Pública de Volta Redonda e aos cidadãos de bem que apoiaram as nossas ações e denunciaram as irregularidades do ‘rolezinho’. Vamos com tudo”, disse o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, garantindo mais ações para coibir a prática. Secom/PMVR