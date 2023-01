Acidente envolve carro e moto no bairro Aterrado, em Volta Redonda

Um carro e uma moto, conduzido por um homem, de 27 anos, bateram na manhã desta terça-feira, dia 3, na Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. A colisão foi ao lado de um posto de combustíveis.

Ao menos três ambulâncias do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local do acidente. A vítima foi socorrida e liberada após o atendimento no local.

No momento desta publicação, o trânsito estava lento devido a presença das equipes de resgate. (Foto: Redes sociais)