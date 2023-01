Polícia Militar apreende drogas em Barra do Piraí

Policiais militares apreenderam nesta terça-feira, dia 3, durante uma operação de combate a criminalidade, 3.604 sacolés de cocaína e 104 de maconha, materiais do tráfico, como caderno de anotações e material para embalar entorpecentes, na Rua Major Ferraz, no Centro de Barra do Piraí.

Um casal, oriundo do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, foi preso em flagrante. Segundo os agentes, o local funcionaria como uma espécie de distribuição de entorpecentes para a região.

Quando os policiais chegaram foram recebidos pela mulher que, em princípio, negou haver drogas no imóvel e permitiu que fosse feita uma revista. Durante as buscas, os policiais encontraram o material apreendido e o namorado dela. De acordo com a PM, só a cocaína renderia ao tráfico em torno de R$ 72 mil. Foto: Polícia Militar