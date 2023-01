Presidente da AAP-VR aprova volta do Ministério da Previdência

O presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Ubirajara Vaz, aprovou a decisão do novo governo de retornar com o Ministério da Previdência Social. Segundo ele, o universo dos que dependem dos benefícios do INSS para viver é muito grande, são milhões de pessoas e, por isso, um ministério próprio, para ouvir as reivindicações e buscar melhorias, é fundamental.

“Muita gente pensa que previdência é somente para tratar de questões de aposentadorias e de pensões, mas seu universo é muito maior. Além das cerca de 22 milhões de aposentadorias, o INSS ainda tem que cuidar do pagamento de centenas de milhares com auxílio doença e daqueles que têm direito a LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social). Para isso, precisa manter milhares de agências funcionando e funcionários sempre treinados”, afirma Ubirajara Vaz.

Quanto às reivindicações que devem chegar ao governo Lula, o presidente da AAP-VR cita duas como as mais importantes:

“A primeira é o retorno de 100% do pagamento que ganhava o marido para a viúva, pois ninguém consegue manter o padrão de vida recebendo somente 60% do que recebia antes da morte do segurado. Eu lembro que a gente vem cobrando isso desde a reforma da previdência. A segunda reivindicação é a recuperação do poder de compra dos benefícios em relação ao salário mínimo. Tem gente que se aposentou com três salários e, hoje, recebe apenas o piso nacional”, explicou Ubirajara Vaz.