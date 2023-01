Uma colisão envolveu um caminhão-baú e um carro na tarde desta quarta-feira, dia 4, no km 520, da BR-101 (Rio-Santos), em Angra dos Reis.

O motorista do caminhão tentou desviar do carro para não bater de frente acabou tombando. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido. Às 19h15min, o trânsito ainda estava no sistema pare-siga, aguardando a retirada do caminhão. Foto: PRF