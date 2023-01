Carro roubado em BM é recuperado por policiais militares em Resende

Policiais militares recuperaram no dia 27 de dezembro, um veículo Prisma placa QOA-4A06, no bairro Paraíso, em Resende. A princípio os policiais foram informados de que o veículo estaria estacionado na Rua Vinte e Sete, no bairro Fazenda da Barra 3.

Os agentes foram até o local e não localizaram o carro. Depois de realizar monitoramento pela cidade, o veículo foi localizado no bairro Paraíso. Durante consulta junto ao portal da segurança não constava nenhuma restrição quanto a roubo/furto, porém foi observado que a numeração do motor estava divergente e o numero do chassi nos vidros também.

Nenhum suspeito foi localizado no terreno. Sendo assim foi feito contato com a 89ª DP onde o delegado Michel Floroschk pediu para conduzir o veículo para a sede policial.