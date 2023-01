No fim da manhã desta quarta-feira, dia 4, a prefeitura de Valença anunciou que nos próximos dias 5 e 6 de janeiro 2023, o Adro da Catedral de Nossa Senhora da Glória, será palco de uma das mais tradicionais manifestações de cultura popular do país: a Folia de Reis.

A Prefeitura de Valença através da Secretaria de Cultura de Turismo, em parceria com a AGFORV – Associação dos Grupos de Folias de Reis, promove o 50º Encontro de Folias de Valença.

Desde o dia 24 de dezembro, as folias realizam caminhadas por Valença e região. Eles seguem a tradição de visitar as casas, tocando músicas em louvor aos “Santos Reis” e ao nascimento do Menino Jesus.

Com sanfona, reco-reco, caixa, pandeiro, chocalho, violão e outros instrumentos os foliões seguem pela noite adentro em longas caminhadas, levam a bandeira – estandarte de madeira enfeitado com motivos religiosos – a qual tributam especial respeito.

Vão liderados pelos mestre e contra-mestre, figuras de relevância. Eles são os puxadores do canto, conhecido como toada, no qual o mestre canta e os outros foliões respondem.

Outra figura de destaque na folia é o bandeireiro ou alferes da bandeira, uma função considerada de grande responsabilidade. Já os palhaços chamam a atenção por causa da irreverência nas apresentações e por se vestirem com máscaras confeccionadas com pele de animais.

Confira a Programação

O evento, na quinta-feira, 5 de janeiro, terá início a partir das 20h30min e contará com a apresentação de cinco grupos na seguinte ordem:

21h – Folia do Sebastião Alves, do bairro Paraíso;

21h30min – Folia do Waldir Fraga, do bairro Serra da Glória;

22h – Folia do José Venâncio, do bairro Osório;

22h30min – Folia do Edson Vander, do bairro Santa Cruz;

23h – Folia do Torrada, do bairro Carambita.

Na sexta-feira, 6 de janeiro, o evento terá início às 19h, com a celebração da Santa Missa de Santos Reis na Catedral de Nossa Senhora da Glória e logo após, haverá apresentação de mais cinco grupos de folias, com o início programado a partir das 20h30min, confira:

20h30min – Folia do Marcos Roberto Cassimiro, do bairro Santa Cruz;

21h – Folia do Henrique Menezes, do bairro Biquinha;

21h30min – Folia do Sebastião Alencar, do bairro Canteiro;

22h – Folia do Kaka, do bairro Biquinha;

22h30min – Folia do Luiz Carlos Menezes, do bairro Biquinha.

Após apresentação dos grupos no dia 6 de janeiro, será realizado no espaço conhecido como “Grade da Praça”, um Baile de Santos Reis com apresentação da dupla Flávio e Bira.

O prefeito de Valença, Fernandinho Graça, comentou que o Encontro é um evento tradicional em Valença, que reúne um grande número de público na cidade. ”Já estamos realizando o 50º Encontro de Folias, uma tradição que se mantém viva até os dias atuais, através da passagem de geração para geração desta bela mensagem de bênçãos trazidas pelos reis para o menino Jesus”.

As festividades contam com o apoio da Câmara Municipal de Valença, Catedral de Nossa Senhora da Glória e do Sant’ Ana Eventos. Fotos: Prefeitura