Idosa é atropelada por carro no Centro de Barra Mansa:

A idosa Arlette Torres de Azevedo, de 69 anos, foi atropelada por um carro, na manhã desta quarta-feira, dia 4, na Avenida Doutor Dário Aragão, no Centro de Barra Mansa. Ela foi socorrida por uma ambulância do Samu e levada para a Santa Casa de Misericórdia.

No momento desta publicação, não havia informações sobre o quadro de saúde da idosa. A motorista do veículo – um VW Fox -, de 57 anos, não ficou ferida. Ela contou que o atropelamento aconteceu quando ela saia da Rua Alberto Mutel. A dinâmica do acidente está sendo apurada.