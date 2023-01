Um homem, ainda não identificado, foi preso na manhã desta quarta-feira, por policiais militares por tráfico de drogas no bairro Colômbia, em Barra do Piraí.

De acordo com os policiais, ao ver a presença da viatura policial, o suspeito tentou descartar uma sacola onde estavam 248 embalagens de maconha. A sacola foi encontrada no meio do mato. Ele foi preso em flagrante. Foto: Polícia Militar