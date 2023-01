Volta Redonda conclui obras para avançar na Saúde e Segurança

Bairro Retiro está recebendo investimentos que vão dar maior qualidade de vida à população

Nas próximos semanas, ainda em janeiro, a Prefeitura de Volta Redonda inaugura duas obras para avançar ainda mais nas áreas da Saúde e Segurança. Trata-se da clínica médica no terceiro piso do prédio anexo ao Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR) – o Hospital do Retiro –, que vai abrigar 30 novos leitos, e a Base Integrada de Segurança Pública, localizada em frente à subprefeitura. As obras estão nos últimos detalhes e vão dar maior qualidade de vida à população de Volta Redonda.

Com os novos leitos a serem inaugurados, a capacidade de atendimento do Hospital do Retiro será ampliada em quase 20% da capacidade atual, passando de 152 para 182. O espaço do terceiro andar foi todo reformado para se adequar aos novos leitos, com melhorias em diversas áreas, como forro de gesso; portas; lavatórios e metais; bancadas; instalações contra incêndio e de ar condicionado; e pintura. Os investimentos correspondem a mais de R$ 1,3 milhão, recursos municipais.

“A ampliação vai permitir que o hospital continue aprimorando, melhorando o atendimento aos pacientes e, com isso, ajuda a desafogar outras unidades de saúde da cidade. Essa melhoria vai assegurar o acolhimento humanizado, proporcionando mais comodidade, funcionalidade e conforto, tanto para pacientes quanto para funcionários. Tudo o que já estamos priorizando”, ressaltou Márcia Cury, diretora-geral do Hospital do Retiro.

Segurança Reforçada

O bairro do Retiro também ganhará um reforço no policiamento. A previsão é que a partir do próximo dia 10, a Base Integrada de Segurança Pública seja inaugurada. O local abrigará agentes da Guarda Municipal e Polícia Militar, incluindo do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), que terão acesso às imagens de câmeras de monitoramento da prefeitura. São cerca de mil equipamentos já em funcionamento. O Proeis possibilitará a contratação de PMs nos dias de folga pela prefeitura, para atender ainda o bairro Aterrado.

“A partir da inauguração da Base Integrada contaremos com um planejamento completo, com monitoramento 24 horas por dia, determinando a mancha criminal, horários de maior incidência de ocorrências, tudo visando a redução do roubo e furto ao comércio. Além de somar com o policiamento ostensivo, o Proeis vem para otimizar recursos. Com isso, será possível deslocar o efetivo para outras ocorrências – explicou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Obras em andamento

Além dessas obras, o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) realiza uma grande intervenção na região do Retiro, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio. É a construção de uma nova rede de abastecimento de água. A obra vai beneficiar cerca de 130 mil habitantes nos bairros que a avenida corta.

Outra construção que segue a todo vapor é a do futuro Hospital da Criança. Nesta semana, as equipes que trabalham na obra, no bairro Retiro, iniciaram a concretagem da laje do segundo piso e que servirá de base para o terceiro andar do prédio. O Hospital da Criança vai funcionar ao lado do Hospital Municipal do Retiro.

Iniciada em 2016, a obra ficou paralisada nos últimos anos e foi retomada pela atual gestão. No total, são quase R$ 6 milhões de emenda parlamentar do deputado federal delegado Antonio Furtado, mais R$ 9,4 milhões do governo estadual, por meio do projeto “Somando Forças”, da Secretaria das Cidades, liberados para a construção da futura unidade de saúde. A fiscalização da obra ficou a cargo da prefeitura, que também entra com 5% do valor repassado pelo estado como contrapartida.

Inicialmente a unidade funcionará em conjunto com o Hospital do Retiro, mas terá uma recepção própria, consultórios de atendimento, consultórios de classificação de risco, salas de medicação, de emergência vermelha e de nebulização. Ao ser totalmente concluído, o novo hospital passará a funcionar de forma independente, ganhando ainda áreas de repouso e de internação.

Olhar cuidadoso

A região do Retiro sempre recebeu um olhar cuidadoso do prefeito Antonio Francisco Neto. Desde o seu primeiro mandato, a localidade recebe investimentos e melhorias. O próprio Hospital do Retiro foi feito pelo prefeito, assim como foi em gestões passadas de Neto que a região ganhou a RISP (Região Integrada de Segurança Pública), o Ginásio e outras melhorias importantes. Fotos: Cris Oliveira/PMVR