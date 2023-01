Equipes da secretaria de Infraestrutura estão realizando manutenção nas arquibancadas. Gramado também está recebendo cuidados

A Prefeitura de Volta Redonda está realizando os últimos ajustes no Estádio Raulino de Oliveira – o Estádio da Cidadania – para receber os jogos do Campeonato Carioca. A primeira partida no estádio será entre Resende e Fluminense no próximo dia 14, às 16h, válida pela primeira rodada da Taça Guanabara.

De acordo com o administrador do estádio, Milton Alves Faria, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) estão realizando manutenção e pintura nas arquibancadas, principalmente nas áreas descobertas, além de outros espaços de circulação de torcedores.

“Com o tempo, as chuvas acabam prejudicando a pintura das arquibancadas e estamos revitalizando esses espaços, assim como estamos cuidando do gramado para deixar o estádio em boas condições para receber os jogos”, explicou Milton.

Complexo de saúde, educação, social e lazer

Reinaugurado em abril de 2004, na segunda gestão do prefeito Antonio Francisco Neto à frente da Prefeitura de Volta Redonda, o Estádio Raulino de Oliveira, que passou a ser conhecido como Estádio da Cidadania, se tornou um dos mais modernos do país. Além da vocação natural para o esporte, o local é um complexo de saúde, educação, social e de lazer.

Em 2021, quando Neto reassumiu a prefeitura para o quinto mandato, o cenário era de estruturas danificadas, enferrujadas e infiltrações. No primeiro ano de governo, com dificuldades financeiras, a prioridade foi a recuperação das instalações voltadas para o atendimento da saúde. Também foram recuperados o gramado, as salas de aquecimento, vestiários e de imprensa, para que o Estádio da Cidadania voltasse a ser palco de jogos oficiais de futebol. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.