Policiais militares prenderam na tarde de quarta-feira, dia 4, dois jovens, de 23 e 20 anos, com entorpecentes na Estrada da Companhia, no condomínio Minha Casa, Minha Vida, no bairro Roma, em Volta Redonda.

Eles foram flagrados pela polícia com 112 pinos de cocaína, 23 trouxinhas de maconha, oito pedras de crack, dois celulares, dois rádios transmissores e uma folha com várias anotações sobre o tráfico de drogas.

Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos. Outro jovem, de 19 anos, e um adolescente, de 17, também foram conduzidos à delegacia por estarem junto aos suspeitos presos. Eles foram ouvidos e liberados.