A operação “Non Matri” (Não é mãe em latim) foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, dia 05, pela Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis. O objetivo da operação é o combate à abusos sexuais infantis cometidos por um homem e uma mulher contra seus próprios filhos em Paraty. As investigações foram iniciadas a partir de informações repassadas pela Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) ao Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal (Sercopi/PF).

Foram apurados vídeos divulgados no exterior de abusos sexuais cometidos contra crianças que seriam brasileiras. A Polícia Federal identificou a mãe e as vítimas, moradores de Paraty, onde os crimes ocorriam. Uma das meninas tem 6 anos e, a outra, 1 anos e 3 meses.

Uma equipe da Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis cumpriu os mandados de prisão contra a mulher e o homem suspeitos de abusar sexualmente das crianças e divulgar as cenas dos abusos na internet, além de dois mandados de busca e apreensão deferidos pela Justiça Federal. Foram apreendidos quatro celulares, câmera filmadora e outros equipamentos de filmagem.

Os presos responderão pelos crimes de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, e compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil, respectivamente os artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Caso sejam condenados, eles podem pegar pena máxima de 25 anos. Foto: Polícia Federal