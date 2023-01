Administradora já tem licença para preparar demolição do prédio onde ficava o antigo hortifruti

A CBS já deve iniciar na próxima semana a montagem do canteiro de obras para expansão do Sider Shopping, em Volta Redonda. A gerente de administração e relacionamento da CBS, Cláudia Pereira dos Reis, recebeu do prefeito Antonio Francisco Neto a autorização para isolamento e uso de espaços de parte das ruas 23-A e 12, na Vila Santa Cecília. As vias ficam no entorno do prédio do antigo hortifruti, que pelo projeto será demolido e dará lugar a uma torre, que por sua vez será ligada a atual sede do shopping.

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) fez a programação para supressão temporária de algumas vagas nestas vias, onde serão montadas estruturas para recebimento e descarte de material. A expectativa é que os primeiros tapumes estejam fixados no local a partir de segunda-feira (9). Neto confirmou a reunião com a gerente da CBS e também a liberação da licença final antes do início das obras.

“Somos parceiros desde o início deste projeto e vamos ser até o final. A Vila Santa Cecília sempre foi um centro comercial importante em toda a região e ganhará ainda mais força, além de ser um polo de serviços como poucos que existem por aí”, disse Neto.

O prefeito destacou que a decisão pela expansão confirma o bom momento vivido por Volta Redonda. “A cidade voltou a se desenvolver, tem boas expectativas para o futuro e esse grande projeto é um símbolo deste momento. O Sider Shopping foi uma proposta pioneira na época de sua inauguração e hoje é muito bom poder ver essa ideia crescendo, gerando mais emprego e renda para a nossa população”, afirmou.

*A expansão*

A direção do Sider Shopping divulgou recentemente que decidiu expandir sua área bruta locável em mais 6.500 metros quadrados. Os investimentos devem girar em torno de R$ 100 milhões, e a expectativa é que sejam gerados 200 empregos de construção civil durante a obra, e outros 300, incluindo pessoal do shopping e das lojas, quando a expansão estiver operando.

O complexo passará a contar com mais uma torre, que ficará no terreno do antigo hortifruti, e pelo projeto estas duas estruturas estarão interligadas por uma passarela panorâmica. Antes da permissão concedida nesta semana, o prefeito enviou à Câmara Municipal uma mensagem para permissão de uso de espaço aéreo localizado na Rua 12 (onde estará a passarela). Com a aprovação por parte dos vereadores, o projeto de expansão teve andamento interno dentro da CBS, até chegar ao estágio atual, com a montagem do canteiro de obras. O início das obras ocorrerá ainda esse ano e a entrega do projeto está prevista para 2024.

Foto de divulgação – Secom/PMVR.