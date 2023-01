PRF recupera carga roubada em shopping de Resende na cidade Seropédica

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou por volta das 11 horas, desta quinta-feira, dia 5, uma carga que havia sido roubada do Shopping PatioMix, em Resende.

Os agentes receberam informações sobre o roubo e que estaria sendo transportado por um veículo Fiat Ducato (branco). Os policiais rodoviários federais ficaram de prontidão e sinalizaram para o veículo parar no km 213, da BR-116 (Rodovia Presidente Dutra), em Seropédica (RJ).

Os suspeitos não respeitaram a ordem e empreenderam fuga por cerca de um quilômetro, após serem parados. Os ocupantes do veículo se evadiram pela mata e desapareceram. A equipe constatou que o carro estava com a carga roubada, tratando-se de mercadorias da loja Centauro, no valor de aproximadamente R$76.000,00.

Após a chegada de uma equipe de reforço foram encontrados dois suspeitos. Eles se entregaram após a abordagem e disseram que tinham participado do roubo. A equipe conseguiu identificar que o automóvel parado utilizava uma placa referente a outro veículo, inclusive de marca e modelo diferentes do abordado.

A equipe constatou que o veículo envolvido na ação tinha registro de roubo na cidade de São Gonçalo (RJ) em 19 de dezembro de 2022. Após as diligências, os suspeitos, o veículo e a carga foram encaminhados a 89° DP de Resende (RJ) para as providências cabíveis.