Homem é assassinado no bairo Vicentina em Resende

Felipe Faria da Silva, de 31 anos, foi assassinado no final da madrugada desta sexta-feira, dia 6, na Avenida Clodomiro Maia, na Vicentina, em Resende. A Polícia Militar foi acionada para averiguar disparos de arma de fogo. Segundo apurado no local, o autor do crime, de 34 anos, seria do distrito de Bulhões (PortoReal).Após o crime, ele fugiu num Celta prata.

Uma ambulância do Corpo dos Bombeiros chegou a ser acionada, mas a vítimatinha ido a óbito. Após a perícia, o corpo será levado para o IML (Instituto Médico Legal).

O autor do crime foi identificado por testemunhas. Os policiais foram até o local do serviço do suspeito, mas ele não foi encontrado. Depois os agents foram até a residência do acusado, mas também ele não estava. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Resende.