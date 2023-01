PRF flagra caminhonete adulterada na Dutra, em Resende

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em ronda na noite de quinta-feira, dia 5, por volta das 23 horas, quando tiveram a atenção voltada para uma caminhonete Hyundai/HR HDB (Osasco-SP) no km 307, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

O condutor de 56 anos informou ser funcionário de uma transportadora e que a caminhonete pertencia a empresa. Disse aos agentes que estava retornando para a empresa após buscar seis freezers no Rio de Janeiro.

Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa foi constatado tratar-se de um clone. Diante dos fatos, o condutor foi detido e encaminhado com o veículo adulterado para a 89ª DP de Resende com base no artigo 311 do Código Penal, adulterar sinal de identificação de veículo.