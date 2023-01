VR: morador do Roma está desaparecido; carro dele também sumiu

Carlos Nelson dos Santos, de 58 anos, está desaparecido desde a madrugada de quarta-feira (4), em Volta Redonda. Ele é morador do bairro Roma e teria deixado a sua residência por volta de 2h30min.

O registro de desaparecimento foi feito pelo irmão de Carlos na quinta-feira (5). De acordo com ele, a casa de Carlos estava bagunçada e sem alguns pertences, como uma televisão e o carro do irmão, o GM Agile placa KOE-9467. Outros pertences também não estavam no local, mas não foi especificado na ocorrência quais seriam.

Informações sobre Carlos podem ser passadas ao 190 da Polícia Militar ou diretamente na delegacia de Volta Redonda. (Fotos: Arquivo Pessoal)