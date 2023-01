A CCR Rio SP (Concessionária Nova Dutra) desviou o trânsito na altura do km 286, local onde ocorreu o deslizamento de terra e pedras no início da madrugada deste sábado, na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Desde o final da madrugada o trânsito passou a operar em mão dupla do km 286 ao km 283, na pista sentido São Paulo. Os motoristas devem tomar cuidado, pois a chuva é intermitente na região. O acidente ocorreu nas proximidades da antiga fábrica Dupont do Brasil. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) continua no local.

Segundo a CCR Rio SP, o congestionamento chega a 17 quilômetros.