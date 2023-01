Barra Mansa reforça a sinalização na Serra da Mutuca

Tráfego de veículos pesados foi interrompido no trecho da RJ-153, na altura do distrito de Amparo, após parte da estrada ceder e trânsito ficar em meia pista



As Secretarias de Ordem Pública e Manutenção Urbana, reforçaram a sinalização no trecho da RJ-153 entre os distritos de Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa, e Santa Isabel do Rio Preto, em Valença, que está parcialmente interditado e com trânsito interrompido para o tráfego de veículos pesados. As chuvas recentes causaram o rompimento das manilhas na altura da região conhecida como Serra da Mutuca, fazendo com que grande volume de terra cedesse.

De acordo com o Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), João Vitor Ramos da Silva Ramos, além de blocos de concreto e manilhas para impedir a passagem de veículos pesados pelo local, instalados pelo governo municipal, o DER (Departamento de Estradas e Rodagem) disponibilizou equipamentos para sinalização. A e a Polícia Rodoviária de Valença foi acionada para contribuir com a orientação dos motoristas.

“O Batalhão de Santa Isabel está fazendo o controle do tráfego no trevo de acesso a Santa Rita de Jacutinga, em Minas Gerais, direcionando os motoristas para Rancho Grande, saindo em Quatis e tendo acesso à Rodovia Presidente Dutra; ou para a Serra da Beleza, saindo em Barra do Piraí. Em Amparo, a nossa Guarda Municipal orienta os veículos e a Secretaria de Manutenção Urbana colocou barreiras para impedir o tráfego de veículos pesados. Já o DER instalou placas de sinalização de LED, que emite mensagens informando sobre o ocorrido”, detalhou João Vitor.

Ainda segundo o coordenador da COMPDEC, por se tratar de uma rodovia estadual, o Governo do Estado, através do DER e a Secretaria de Infraestrutura e Cidades foram acionados. “Seguimos monitorando a área. Elaboramos um relatório, encaminhamos à Defesa Civil estadual e ao DER, pedindo intervenções em caráter de urgência. Em caso de situações de emergência, os moradores podem acionar atendimento através dos números 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427. Em caso de alagamentos ou transbordo, famílias que ficarem ilhadas podem entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do 193”, concluiu.