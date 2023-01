A existência de dois buracos em uma das pistas da Rodovia Tancredo Neves, na altura do bairro Roma, vem provocando problemas para os motoristas que passam pelo local.

Uma sinalização foi colocada antes dos buracos, mas devido as chuvas a visibilidade fica precária para os motoristas. Alguns veículos não conseguem desviar e passam por eles, provocando avarias em pneus. Com as chuvas intermitentes o reparo fica mais difícil, pois o asfalto não adere com a umidade.