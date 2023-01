Um carro de uma empresa de gás perdeu o controle e parou fora da pista na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. O acidente foi nas proximidades do condomínio Alphaville, na manhã deste sábado (7).

No momento desta publicação, não havia informações sobre o motorista, funcionário da empresa. Pelas fotos recebidas pelo portal, aparentemente ele não se machucou, mas a informação ainda será confirmada com o Corpo de Bombeiros.

Diversos acidentes já ocorreram no mesmo lugar. Seja com vítimas leves, graves ou até fatais. Os acidentes ocorrem em razão de uma massa de lama que emerge na pista em razão da má conservação do asfalto e, molhada, faz com que os motoristas percam o controle da direção. Não há nenhuma sinalização no trecho avisando sobre o perigo.

Em novembro deste ano, a prefeitura de Volta Redonda, através da Procuradoria Geral do Município (PGM), solicitou na Justiça uma audiência especial com o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para a realização de manutenções emergenciais na Rodovia do Contorno. O pedido levou em conta um laudo técnico da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, que aponta diversos defeitos estruturais que podem provocar novos acidentes, além de condições precárias de manutenção e sinalização, principalmente no período de chuvas. Até hoje, no entanto, não houve resposta da Justiça ao pedido, segundo o governo municipal. (Imagem: Reprodução)