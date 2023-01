Equipes estão espalhadas em diversos pontos da cidade para amenizar os estragos causados pelas chuvas

A Defesa Civil de Volta Redonda informou, neste sábado, que há um acumulado de 102mm de chuva somente nos últimos dois dias (5 e 6). Por conta disso, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Secretaria de Ordem Pública estão trabalhando na manutenção e prevenção em diversos pontos da cidade.

Na sexta-feira, 06, ao final da tarde, foi feito reparo emergencial no asfalto da Via Sérgio Braga, que estava danificado e será refeito em definitivo assim que a chuva parar.

Ainda na sexta, o córrego que corta a 209, próximo ao Conforto, também recebeu uma turma para iniciar reparos em um muro de contenção que cedeu. O trabalho segue durante o final de semana, mesmo sob chuva.

Neste sábado, 07, outra equipe retirou parte de um barranco que caiu na Avenida dos Mineiros, no bairro Belmonte.

A Avenida Nossa Senhora do Amparo é outro ponto em que reparos no asfalto foram iniciados na manhã deste sábado.

Equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP) fizeram a remoção de árvores que caíram na estrada próxima ao bairro Santa Rita do Zarur e na murada do Cemitério Municipal de Volta Redonda, no Retiro.

TRECHO INTERDITADO

A Defesa Civil informa que o trecho que passa sob a Ponte Pequetito Amorim está fechado para passagem de veículos e pessoas por conta de um alagamento. O Rio Paraíba do Sul atingiu 2.36 metros acima do considerado normal.

A Prefeitura de Volta Redonda segue com turmas nas ruas, trabalhando para evitar maiores problemas, já que a previsão é de chuva pelos próximos dias. Fotos de divulgação – Secom PMVR.