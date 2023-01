Primeira edição do ano será no bairro Niterói, em Volta Redonda, mas ainda estão previstas visitas a Piraí, Valença, Barra Mansa e Porto Real

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) já preparou a retomada do projeto “Deputado na Sua Cidade” em 2023. As agendas dos meses de fevereiro e março estão fechadas e incluem visitas a bairros de Volta Redonda, além das cidades de Piraí, Valença, Barra Mansa e Porto Real. O projeto é realizado sempre às segundas-feiras, pela manhã.

“A participação popular na política é marca dos meus mandatos no legislativo e o projeto ‘Deputado na Sua Cidade’ é a ferramenta principal para que isso aconteça. As visitas semanais a diferentes municípios da nossa região me fazem vivenciar o dia a dia da população e conversar com moradores para conhecer as prioridades de cada localidade”, afirmou Jari.

O “Deputado na Sua Cidade” é uma versão ampliada do “Vereador no Seu Bairro”, lançado por Jari em 2013 quando assumiu o primeiro dos três mandatos como vereador de Volta Redonda. Como deputado estadual, às visitas aos bairros do município foram acrescentadas edições em outros municípios do Estado, começando pelo Sul Fluminense.

Entre 2021 e 2022, o parlamentar esteve em 12 cidades do Sul Fluminense com o projeto “Deputado na Sua Cidade” e ainda realizou 14 edições em bairros de Volta Redonda. “Em 2023, seguirei percorrendo as cidades do Sul Fluminense, conversando com as pessoas para entender suas necessidades e propor ações que melhorem a qualidade de vida delas”, reforçou Jari.

AGENDA 2023 – A agenda de 2023 começa pelo bairro Niterói, em Volta Redonda, no dia 06 de fevereiro. A tenda do projeto estará na Praça Aprígio Cravo. Dia 13, será a vez dos moradores de Piraí conversarem com o deputado na Praça de Santana; e no dia 27, os moradores de Valença recebem o projeto na Rua dos Mineiros, esquina com a Avenida Nilo Peçanha.

Para o mês de março estão previstas edições nos bairros Santa Cruz e Laranjal, em Volta Redonda, além de visitas à região Leste de Barra Mansa e ao município de Porto Real.