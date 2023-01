Manifestantes colocam fogo em pneus e fecham BR-393 em Barra do Piraí

Manifestantes realizaram um protesto na manhã deste sábado, dia 7, fechando parte da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no km 258, no bairro Lago Azul, em Barra do Piraí. A manifestação com queima de pneus foi por conta de um alagamento durante a madrugada no bairro. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação não foi acionada para o alagamento. Houve uma negociação para demover os manifestantes que deixaram o local e as chamas foram apagadas. A pista foi liberada por volta das 9h20min, K-Infra re.

Segundo o site Folha do Aço, o oficial de Operações conseguiu, em negociação com o grupo, convencer os moradores a deixarem o local e foi iniciado o combate às chamas dos pneus. Após as chamas serem apagadas, a pista foi liberada por volta das 9h20min e a K-Infra realizou a retirada dos materiais queimados.