Polícia Militar prende homem após assalto a duas casas em Pinheiral

Um homem foi preso por assaltar duas casas na noite de sexta-feira (6) no bairro São Jorge, em Pinheiral. Com a ajuda de um comparsa, que não foi localizado, ele invadiu as residências na Rua Helena Corrêa de Miranda, anunciou os assaltos e levou pertences dos moradores. Ele ainda estaria junto com um cachorro da raça pitbull.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 23 horas por uma das vítimas. Ela contou que a sua casa havia acabado de ser invadida por dois homens armados com uma faca e um pedaço de madeira e com um deles estava o cão. De acordo com o morador, eles forçaram a sua porta e, quando foi verificar o que estava acontecendo, exigiram dinheiro.

Assustado com a situação, o morador contou que correu para a rua e comunicou o ocorrido para a PM. Os agentes foram até a residência e tiveram a atenção voltada para o suspeito, que usava um casaco com capuz e carregava uma mochila na frente do corpo. Questionado, ele confessou o crime e disse ter pegado objetos de duas residências da rua.

As vítimas reconheceram os pertences e o homem foi reconhecido na delegacia como um dos autores do roubo. O comparsa segue sendo procurado.