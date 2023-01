Rio Paraíba do Sul transborda em Volta Redonda

A chuva intermitente das últimas horas fez com que o Rio Paraíba do Sul transbordasse em Volta Redonda. A Defesa Civil de Volta Redonda informou que o rio atingiu 2,36 metros acima do considerado normal.

De acordo com a prefeitura, o trecho de passagem sob a Ponte Pequetito Amorim está fechado para veículos e pessoas. A Defesa Civil informou ainda que há um acumulado de 102 mm de chuva somente nos últimos dois dias (5 e 6).

O governo informou também que as equipes seguem nas ruas trabalhando e em vigilância para prevenir acidentes.