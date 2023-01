A Defesa Civil de Volta Redonda entrou em contato na noite deste domingo, dia 8, por volta das 20h40min, com os técnicos da Represa do Funil e recebeu informações sobre a atual situação do Rio Paraíba do Sul.

A represa operava com 243m3 por segundo de vazão e o reservatório estava com 56% de sua capacidade. A Defesa Civil de Volta Redonda monitora o cenário hídrico de forma permanente, para prevenir desastres.