Um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira, dia 9, entre dois carros e uma carreta deixou cinco pessoas feridas no km 273, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Volta Redonda.

Segundo a concessionária que administra a rodovia, K-Infra, quatro vítimas (três homens e uma criança) foram atendidas e liberaras em seguida. Uma mulher foi socorrida e levada para o Hospital São João Batista.

No momento do acidente, o trânsito fluiu com retenção. Após a retirada dos veículos o trânsito seguiu normalmente.