Um homem apontado como segurança do ex-chefe do tráfico de drogas foi preso neste domingo dia, 8, na Avenida São José, no Parque Belém, em Angra dos Reis.

O suspeito, que estava foragido da Justiça, foi preso pelos agentes do 33º Batalhão de Polícia Militar quando realizavam patrulhamento no local. Ele foi encaminhado para a 166ª DP.

O foragido tinha quatro mandados de prisão.