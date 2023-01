Homem é detido por suspeita de agressão à mulher em Pinheiral

Um homem, de 45 anos, foi detido no domingo, dia 8, por suspeita de agredir a mulher e ferir com uma facada na orelha outro homem, de 28 anos, que teria agido para impedir as agressões que ocorreram no bairro Cruzeiro II, em Pinheiral.

Os policiais militares foram acionados e conversaram com a mulher, de 38 anos. Ela teria confirmado a agressão. O homem ferido na orelha contou que estava passando em frente à residência quando ouviu os gritos de socorro da mulher.

Disse que entrou rapidamente na residência e, na tentativa de socorrer a mulher, acabou chegando às vias de fato com o marido, sendo golpeado com uma facada na orelha esquerda.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Pinheiral. O casal foi levado para a Delegacia de Polícia, de Pinheiral.