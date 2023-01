Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, pelo prazo de 90 dias. A decisão foi tomada na madrugada desta segunda-feira, dia 9, acatando pedidos do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e da Advogacia-Geral da União (AGU).

O ministro também determinou o desmonte imediato do acampamento de bolsonaristas golpistas, que se instalou na frente do quartel-general do Exército, em Brasília. Para Moraes, o comportamento ilegal e criminoso dos investigados não se confunde com o direito de reunião ou livre manifestação de expressão e se reveste, efetivamente, de caráter terrorista.