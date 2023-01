Mulher é assaltada no bairro Esplanada do Cruzeiro

Policiais militares estavam em patrulhamento na madrugada desta segunda-feira por volta das 3 horas, quando foram abordados por uma mulher, de 32 anos, que informou que havia sido agredida no rosto e teve o seu celular roubado por um homem, de 31 anos, na Rua Coronel João Rufino, no bairro Esplanada do Cruzeiro em Valença.

Policiais passaram a procurar o suspeito que foi encontrado. Nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, onde foram ouvidos e liberados em seguida.