Obras da UBSF Santa Cruz chegam à fase de acabamento, em Volta Redonda

Reforma e ampliação da unidade estão na etapa de instalação de bancadas e do reservatório de água, pintura e revestimento externo

As obras de reforma e ampliação da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) Guanahyro Ferreira Netto, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, chegaram à fase de acabamento. Nesta semana, a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, visitou o espaço. O local passa por reconstrução com investimento de R$1.033.088,68.

A fase de acabamento engloba instalação de bancadas, pintura interna, revestimento externo, trabalhos na rampa de acesso e instalação do reservatório de água.

A obra prevê a reforma geral do prédio, inclusive com informatização e climatização do ambiente, priorizando a circulação do ar e de pessoas. O projeto conta ainda com a ampliação da central de esterilização e um abrigo para resíduos sólidos.

A UBSF do Santa Cruz atende cerca de 13,6 mil pessoas, recebendo também a população dos bairros Santa Rita do Zarur, residenciais Ingá I e II, além de outras localidades próximas. Após a reforma, moradores poderão contar com a cobertura de quatro equipes de estratégia de Saúde da Família, com médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e agentes comunitários.

“Com a reforma, a previsão é aumentar o atendimento de estratégia de Saúde da Família dessa localidade, que, de acordo com as estimativas, concentra cerca de 30 mil moradores”, afirmou a secretária Conceição.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também está pleiteando a instalação de uma base fixa e uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que atenderá aos chamados da localidade 24 horas por dia. A unidade funcionará em horário estendido até as 22h, e aos sábados.