A Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira (9), no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, um jovem, de 20 anos, suspeito de assaltar um supermercado no bairro Siderópolis na última terça-feira (2). O rapaz foi encontrado com 182 pinos de cocaína na Rua Mutirão, na localidade conhecida como Servidão Matapim, no Beco do Val.

As guarnições da PM chegaram até o suspeito após informações de populares de que o jovem seria o autor do roubo ao supermercado estava no local vendendo drogas. Chegando, ele foi flagrado vendendo entorpecentes a um usuário. A droga apreendida estava dentro de uma sacola.

Questionado sobre o roubo, o rapaz confessou que praticou o crime ao lado de um comparsa ao estabelecimento, localizado na Rua 651. Ele também confessou que trabalha para um traficante e disse que pertence a uma facção criminosa. Ele não informou o nome do comparsa que atuou junto com ele no assalto.

Ele foi levado para a delegacia da cidade. Na unidade policial, uma funcionária do mercado reconheceu o rapaz como autor do roubo. Não foi informado o que foi levado do estabelecimento. Apesar dele confessar o assalto, ele foi autuado apenas por tráfico e associação ao tráfico de drogas. (Foto: Polícia Militar)