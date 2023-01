Queda de árvore provoca engarrafamento no bairro Vila Americana

A queda de uma árvore na Rua Cruzeiro do Sul, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda, está provocando um grande engarrafamento no local. Choveu forte na cidade na tarde desta segunda-feira (9).

Segundo populares, uma longa fila de veículos está se formando na pista sentido bairro Santo Agostinho: “Está um caos”, relatou um internauta. Ninguém ficou ferido. No momento desta publicação, a Defesa Civil era aguardada no local para a realização do corte da árvore.

Também no Santo Agostinho, mas no Morro da Caviana, um deslizamento de terra atingiu uma casa. Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes não foram acionados para a ocorrência. “Provavelmente, não houve vítimas”, informou a central da corporação.

No Parque do Contorno, os moradores ficaram ilhados, já que o acesso de saída do bairro está completamente alagado. “Ninguém entra e ninguém sai”, disse um motorista. No momento desta publicação, a Defesa Civil ainda não havia informado o acumulado de chuva desta segunda-feira.