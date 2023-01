Intervenções em 16 bairros foram preventivas às chuvas que ocorrem com maior frequência neste período de verão

A Prefeitura de Volta Redonda entregou, por meio do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), 52 obras de contenção e estabilização de taludes e encostas em 16 bairros da cidade durante o ano de 2022. Com investimento de aproximadamente R$ 3 milhões, as intervenções foram realizadas de forma preventiva às chuvas que acontecem com maior frequência neste período de verão.

Dentre as obras realizadas, estiveram reparo, restauração, construção e ampliação de muros em solo cimento ou grampeado, concreto projetado e outros tipos de contenção, além de canaletas de captação de água da chuva, meios-fios e outras intervenções estruturais.

“Desde que o prefeito Neto reassumiu em 2021, iniciamos esse trabalho de melhorar as regiões de encostas para evitar transtornos durante as fortes chuvas e em 2022 não foi diferente. Com a recuperação das contas da prefeitura, estabelecemos as parcerias com as associações de moradores, definimos os locais que precisavam das melhorias e conseguimos entregar as obras”, contou o diretor-geral do Furban-VR, José Martins de Assis, o ‘Tigrão’.

As obras foram realizadas com foco no atendimento a regiões mais distantes da parte central da cidade, beneficiando localidades dos bairros: Açude; Água Limpa; Candelária; Belo Horizonte; Eldorado; Jardim Belmonte; Mariana Torres; Padre Josimo; Retiro; Santo Agostinho; São Carlos; São João; São Luiz; Três Poços; Vale Verde; Vila Brasília;

Vem mais por aí

Agora em janeiro de 2023, o Furban-VR já inicia com sete obras de construção de muros de contenção, estabilização de encosta, reparos em escada e calçada, e em canaleta para drenagem de águas pluviais. Os bairros atendidos são: Açude II; Jardim Belmonte; Mariana Torres e Santo Agostinho.

E outras nove obras já estão licitadas e aguardam ordem de serviço para as empresas responsáveis iniciarem as frentes de trabalho. São intervenções como muros de contenção, estabilização de encosta e de talude, e melhorias em sistema de captação de água da chuva, que serão realizados nos bairros Belo Horizonte, Eldorado, Monte Castelo, Pinto da Serra, Retiro, São Geraldo, Siderlândia e Vila Brasília.

Somando as obras iniciadas neste mês e as que já estão com processo licitatório concluído, são mais de R$ 1,1 milhão em novos investimentos para a segurança dos moradores dos bairros atendidos. Fotos de divulgação. Secom/PMVR