Briga pela guarda da criança acaba na delegacia de Valença

A Polícia Militar foi acionada no início da tarde desta terça-feira, por volta das 12h40min, para verificar um desentendimento de um casal pela guarda do filho, a idade não foi informada, na Estrada Valença x Rio das Flores, no Beco dos Guidas, no bairro Biquinha em Valença (RJ).

O pai do menino informou aos policiais que sua ex-companheira pegou o filho de sua casa, sem a sua devida permissão e de pessoas que estavam na residência. A versão da mulher foi em razão da criança estar jogada na poltrona da casa correndo o risco de cair.

O tio da mulher contou que o casal briga muito e a mãe não tem condições de cuidar da criança, pois a casa onde mora é insalubre. Os agentes fizeram contato com a responsável do Conselho Tutelar que informou que já tinha conhecimento do caso.

Todos foram para a Delegacia de Polícia, de Valença, onde ficou estabelecido que o Conselho Tutelar ficaria com a guarda da criança até a decisão do Ministério Público.