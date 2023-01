Profissionais da secretaria de Infraestrutura liberaram acesso ao bairro Candelária; Defesa Civil orienta sobre atos seguros em períodos chuvosos

As equipes da Prefeitura de Volta Redonda estão nas ruas desde o fim da tarde e início da noite dessa segunda-feira (9) limpando e desobstruindo as vias, por conta das chuvas que atingem a cidade nos últimos dias. A Defesa Civil atendeu algumas ocorrências e não há registro de vítimas.

Profissionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) realizaram até as 2h da madrugada desta terça-feira (10) a desobstrução do acesso ao bairro Candelária, após a queda de uma barreira.

As equipes da secretaria seguem realizando a raspagem e lavagem das vias, já tendo percorrido os bairros São Luiz, Três Poços (Parque Vitória e Colorado), Nova Primavera, São Sebastião, Santo Agostinho, Morro da Conquista, Santa Rita do Zarur, Caieiras, além do Parque do Contorno e a Fazenda Santa Cecília do Ingá.

A Defesa Civil precisou interditar um imóvel no morro da Caviana, no bairro Santo Agostinho, onde ocorreram dois deslizamentos. Os moradores e familiares da residência já estão alojados em casas de parentes e amigos.

Todas as equipes da prefeitura, incluindo a secretaria de Ordem Pública (Semop) e Guarda Municipal (GMVR), estão de prontidão para atender a população. O sistema de Defesa Civil, composto pelas secretarias e autarquias da administração municipal, estão com atenções de pronta resposta em cumprimento ao Plano de Contingência do município.

“Temos uma capacidade de resposta imediata a problemas como alagamentos, deslizamentos e desmoronamentos, que não escolhem hora para acontecer”, ressaltou o coordenador de Defesa Civil do município, Rubens Siqueira.

Orientações

A Defesa Civil orienta toda a população de Volta Redonda sobre a adoção de atos seguros durante o período de chuvas, como: não ocupar ou jogar lixo em áreas de preservação próximas ao Rio Paraíba do Sul e córregos, ou próximo a encostas; não realizar escavações, aterros ou construções irregulares, sem acompanhamento de responsável técnico; evitar transitar ou trafegar no período de chuva forte ou em local alagado.

O órgão também ressalta que, durante as chuvas, as pessoas não devem procurar abrigo debaixo de árvores; devem observar qualquer alteração estrutural em sua residência; e se precisar sair da residência por qualquer cenário de ameaça, é orientado desligar o gás de cozinha, a rede elétrica, pegar documentos, remédios e buscar um local seguro. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Fotos e vídeos de divulgação. Secom/PMVR