Paulo Leandro de Carvalho Nascimento, de 30 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, dia 10, com vários tiros pelo corpo em uma casa que fica na Rua M, na parte de trás do residencial Ouro Verde, na Colônia Santo Antônio.em Barra Mansa.

Um primo de Paulo informou à policiais militares que estiveram no imóvel que mora no local com a vítima. Ele disse que estava no trabalho e, ao retornar para a casa, encontrou o primo morto, com várias marcas de tiro, na cama de um quarto da residência. A perícia da Polícia Civil é aguardada para o imóvel no momento desta publicação.