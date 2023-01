Morre o quarto suspeito de participar de assalto ao posto em Pinheiral

Morreu na tarde desta terça-feira (10), no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, o quarto suspeito de participar de um assalto a um posto de combustíveis no início da madrugada, em Pinheiral. Ele estava em um Honda Fit, que bateu em no muro de um campo de grama sintética, na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços. Dois suspeitos morreram no local do acidente e um morreu pela manhã no mesmo hospital.

O jovem foi identificado como Jhonatan Felipe da Silva Ribeiro, de 20 anos. Ele foi levado pelo Samu em estado grave para a unidade médica e a morte foi confirmada por volta de 14h15min. De acordo com apuração do Informa Cidade, o homem sofreu diversas fraturas e traumas pelo corpo. Todos os ocupantes do Honda Fit estavam sem o cinto de segurança.

Um vídeo que circula nas redes sociais do assalto mostra que o roubo praticado pouco antes da 1h da madrugada. Três encapuzados entram em uma sala da gerência com o funcionário dentro. Enquanto um age de forma violenta, puxando fios de um computador e segurando uma mochila, outro aponta a arma – um revólver calibre 38 – para o funcionário. Nas imagens, um terceiro ladrão fica do lado de fora. Segundo a polícia, o quarto ocupante do carro permaneceu na direção, aguardando o momento da fuga.

Foram roubados do posto R$ 282 em espécie. O dinheiro foi encontrado com um dos suspeitos que morreram no local do acidente. Ele também portava um revólver calibre 38 com cinco munições.