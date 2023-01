As crianças de Pinheiral com idade entre 5 e 11 anos já podem receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde, podem receber o reforço todas as crianças que já tenham recebido a segunda dose da vacina há quatro meses. Está sendo aplicada a Pfizer pediátrica.

A Secretaria de Saúde informou que a vacinação em crianças com comorbidade e idade entre 6 meses e 4 anos de idade está sendo realizada mediante agendamento.

A vacinação é realizada nas Unidades de Saúde da Família, de segunda à sexta-feira das 8h30 às 16 horas. Para ser vacinado, a criança precisa estar acompanhada do responsável legal e apresentar CPF, identidade, comprovante de residência dos pais e comprovante da primeira e segunda dose da vacina.

A Secretaria Estadual de Saúde informou que recebeu o total de 300 mil unidades da vacina Pfizer pediátrica e para adultos. O Ministério da Saúde informou no dia 30 de dezembro que assinou contrato com a Pfizer para a compra de mais 50 milhões de doses que serão distribuídas aos estados assim que adquiridas.

Confira os locais de vacinação e horários estendidos das unidades:

Unidade de Saúde Parque Maíra, 9 às 19 horas – segundas-feiras

Unidade de Saúde Centro, 9 às 19 horas – terças-feiras.

Unidade de Saúde Palmeiras, 9 às 19 horas – quartas-feiras

Unidade de Saúde Bela Vista, das 9 às 19 horas – terças-feiras.

Unidade de Saúde Três Poços, 9 às 19 horas – quartas-feiras

Unidade de Saúde Varjão, 9 às 19 horas – quartas-feiras

Unidade de Saúde Ipê, 9 às 19 horas – quartas-feiras

Unidade de Saúde Cruzeiro, 9 às 19 horas – quintas-feiras

Unidade de Saúde São Jorge, 9 às 19 horas – quintas-feiras