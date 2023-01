Um vídeo que o Informa Cidade teve acesso mostra o momento em que os ladrões que morreram no acidente em Volta Redonda assaltam o posto de combustíveis Sol Nascente em Pinheiral. O carro em que eles estavam – um Honda Fit com indícios de ser clonado – bateu na mureta de um campo sintético na madrugada desta terça-feira (10), na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços. Três criminosos morreram e um está internado em estado grave no Hospital São João Batista.

O horário da filmagem aponta que o assalto foi realizado no começo da madrugada, às 00h50min. Três encapuzados entram em uma sala com o funcionário dentro. Enquanto um age de forma violenta, puxando fios de um computador e segurando uma mochila, o outro aponta a arma – um revólver calibre 38 com cinco munições -, para o funcionário. Nas imagens, um terceiro ladrão fica do lado de fora, enquanto o motorista do Honda Fit aguarda dentro do carro. Em seguida, eles fogem com a quantia roubada do estabelecimento: R$ 282.

O acidente – Policiais que estavam em patrulhamento pelo bairro Três Poços tomaram conhecimento do assalto e, logo em seguida, o carro passou por eles em alta velocidade, perdendo a direção e batendo no muro do campo de grama sintética à margem da avenida. Com um dos homens que morreram no local, os policiais encontraram a arma, as munições e a quantia roubada.

Ainda dentro do veículo foram apreendidos dois sacos com cerca de um quilo de pasta base de cocaína, 22 pinos contendo um pó amarelado e oito tambores com pedras de crack. Também foi constatado que a placa do Honda Fit é diferente da que o veículo deveria ostentar, com base nos sinais identificadores do carro. Por: Informa Cidade