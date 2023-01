PRF prende foragido da Justiça na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em fiscalização na noite de segunda-feira, dia 9, por volta das 19h10min, quando abordou um veículo I/Renault Symbol EX1616V, com placa (Barra Mansa), no km 276, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Na condução do veículo estava um homem, de 33 anos. Durante consulta nos sistemas foi constatado haver contra o suspeito um Mandado de Prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 30 de maio de 2018, com validade até 15 de abril de 2033, pelo crime de Associação para o Tráfico.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, para o cumprimento do Mandato de Prisão.