Show cover de Sandy e Junior no Sider Shopping

Quem não tem uma boa história envolvendo a música de Sandy e Junior?

Se você tem pra lá dos 30 anos, com certeza alguma música dessa dupla faz parte da sua vida e te traz boas memórias. Não é à toa que, em 2019, a turnê Nossa História, que marcou os 30 anos da primeira apresentação televisionada dos irmãos, lotou estádios e casas de espetáculo nas principais capitais brasileiras e até fora do Brasil.

Para os fãs da dupla, dia 29/01, domingo, às 17h30, a cantora Natiare Azevedo, cover oficial da cantora Sandy, faz show na Praça de Alimentação do Sider Shopping. No repertório, as principais músicas da dupla estarão presentes, assim como o sentimento de nostalgia e as melhores lembranças. Prepare-se para relembrar sucessos como As Quatro Estações, Inesquecível, A Lenda, Vâmo Pulá! e, é claro, Imortal, que faz a alegria de adultos e crianças. Eita que agora nosso turu turu não aguenta!

Anota aí, você não pode perder!

29/01 – Show cover Sandy & Junior com Natiare Azevedo.

Horário: 17h30

Local: 3º Piso – Praça de Alimentação do Sider Shopping