Três homens morreram e outro ficou gravemente ferido em consequência da colisão de um Honda Fit com o muro da do campo de grama sintética no na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. O acidente foi na madrugada desta terça-feira (10).

Até o momento desta publicação, as vítimas não estavam identificadas. Dois homens morreram no local. A terceira vítima, socorrida pelos bombeiros, morreu no Hospital São João Batista, onde está internado o outro homem.

No local, testemunhas disseram que estaria havendo uma perseguição policial ao carro, mas os policiais que preservavam o lugar da batida não quiseram confirmar. Os quatro ocupantes do carro estavam sem cinto de segurança.

Com um dos homens que morreram no local, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com numeração raspada e cinco munições. Ele portava também R$ 282 em espécie – mesma quantia roubada do posto na cidade vizinha. Ainda dentro do veículo foram apreendidos dois sacos com cerca de um quilo de pasta base de cocaína, 22 pinos contendo um pó amarelado e oito tambores com pedras de crack. Também foi constatado que a placa do Honda Fit é diferente da que o veículo deveria ostentar, com base nos sinais identificadores do carro. Há suspeita que se trate de um clone. A ocorrência foi registrada na delegacia de Pinheiral. (Foto cedida pelo Informa Cidade / Proibida a reprodução sem crédito)