Um carro capotou na tarde desta terça-feira (10) na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 13h45min.

De acordo com a corporação, três pessoas foram socorridas com ferimentos para o Hospital São João Batista: duas com ferimentos moderados e uma com ferimentos leves. O portal está apurando com o hospital uma atualização do quadro de saúde delas.