Uma queda de barreira ocorrida nesta quarta-feira, dia 11, na altura do bairro Alto do Chafre, em Mendes (RJ). De acordo com a prefeitura de Mendes, o trânsito foi desviado para a Estrada de Palmas, no sentido do distrito de Morro Azul, em Paulo de Frontin.

Um veículo que passava pelo local foi atingido. O condutor e uma passageira não ficaram feridos. As Equipes da Defesa Civil de Mendes e de Paulo de Frontin e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para uma avaliação.